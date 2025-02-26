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Социум Экономика Сказано сделано

230 лифтов в ЗКО отслужили более 25 лет

Из них 190 в домах Уральска, остальные в Аксае.
Жулдызхан Хасангалиева
230 лифтов в ЗКО отслужили более 25 лет

Управление энергетики и ЖКХ ЗКО сообщает, в прошлом году в рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы из республиканского бюджета выделили 879,2 млн тенге. Эти средства направили на 26 проектов капитального ремонта в Уральске. На эти деньги обновили 4 многоквартирных дома, отремонтировали крыши 19 домов и заменили 3 лифта. Кроме того, в Аксае за счет местного бюджета (259,8 млн тенге) заменили 16 лифтов.

Сейчас в области работают 1175 пассажирских лифтов:

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  • 943 лифта в Уральске,
  • 232 лифта в Аксае.

При этом 230 лифтов уже отслужили более 25 лет:

  • 190 лифтов в Уральске,
  • 40 лифтов в Аксае.

На данный момент разработана проектно-сметная документация для ремонта 64 объектов. Если из республиканского бюджета выделят средства, планируется:

  • капитально отремонтировать 3 многоквартирных дома,
  • отремонтировать крыши 15 домов,
  • заменить 46 лифтов.

Куда обращаться по вопросам ремонта и замены лифтов

Жители могут подать заявку на капитальный ремонт дома, крыши или замену лифта в:

  • ТОО «Орал Құрылыс Жөндеу Сервис» – Уральск, ул. Желтоксан, 6/1.
  • ТОО «Ақсай Жаңғырту» – Аксай, ул. Железнодорожная, 125/2.

В ведомстве уточнили: чтобы дом включили в программу капитального ремонта, жильцы должны создать объединение собственников имущества (ОСИ).

Фото управления энергетики и ЖКХ ЗКО 


лифт ремонт домов

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