166 тысяч кубометров снега вывезли из Уральска за зиму

Вчера днем из города вывезли 7 тысяч кубометров снега, ночью — еще 5 тысяч.

В Уральске 21 февраля начался сильный снегопад, который после небольшого перерыва продолжился. По информации городского акимата, коммунальные службы работают в усиленном режиме: улицы чистят и вывозят снег около 350 рабочих и 250 единиц спецтехники. Ночью задействованы 190 машин.

26 февраля за день вывезли 7 тысяч кубометров снега, ночью — еще 5 тысяч. Всего с начала сезона на полигоны Балауса и Асан отправили 166 тысяч кубометров снега. В первую очередь очищают дороги, маршруты общественного транспорта и подъезды к социальным объектам.

Власти города просят водителей не оставлять машины на обочинах, чтобы не мешать уборке.

Ранее мы рассказывали о работнике коммунальной службы Динакуль апа, которая на протяжении 23 лет выходит на улицы города, чтобы он оставался чистым.