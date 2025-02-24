За выходные из Уральска вывезли 10 тысяч кубометров снега

Снегопад в Уральске начался 21 февраля. С утра 22 февраля снег шел не прекращаясь. По данным «Казгидромета», за это время выпало 22 мм осадков.

В акимате Уральска сообщили, что коммунальные службы работают круглосуточно. Днем снег убирают около 200 единиц техники, ночью — около 100. Среди них тракторы, погрузчики, пескоразбрасыватели и автогрейдеры. Также задействованы 350 рабочих и 30 бригад ТОО «Жайык Таза Кала».

— В первую очередь были очищены от снега автомагистрали и маршруты общественного транспорта. Кроме того, ведутся работы по уборке снега с пешеходных тротуаров, остановок общественного транспорта, парковок и общественных пространств. На тротуарах работают тракторы ВТЗ. Пять мобильных бригад были задействованы для ручной посыпки песчано-солевой смеси на автобусных остановках и в местах, где не могут проехать тракторы, — рассказали в пресс-службе акимата Уральска.

По данным ведомства, за последние два дня из города вывезли 10 тысяч кубометров снега. Уборка продолжается — сегодня на расчистке работают 190 единиц спецтехники.