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Социум

За выходные из Уральска вывезли 10 тысяч кубометров снега

Коммунальные службы работают круглосуточно, сейчас на улицах города задействовано 190 единиц спецтехники.
Жулдызхан Хасангалиева
За выходные из Уральска вывезли 10 тысяч кубометров снега

Снегопад в Уральске начался 21 февраля. С утра 22 февраля снег шел не прекращаясь. По данным «Казгидромета», за это время выпало 22 мм осадков.

В акимате Уральска сообщили, что коммунальные службы работают круглосуточно. Днем снег убирают около 200 единиц техники, ночью — около 100. Среди них тракторы, погрузчики, пескоразбрасыватели и автогрейдеры. Также задействованы 350 рабочих и 30 бригад ТОО «Жайык Таза Кала».

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— В первую очередь были очищены от снега автомагистрали и маршруты общественного транспорта. Кроме того, ведутся работы по уборке снега с пешеходных тротуаров, остановок общественного транспорта, парковок и общественных пространств. На тротуарах работают тракторы ВТЗ. Пять мобильных бригад были задействованы для ручной посыпки песчано-солевой смеси на автобусных остановках и в местах, где не могут проехать тракторы, — рассказали в пресс-службе акимата Уральска. 

По данным ведомства, за последние два дня из города вывезли 10 тысяч кубометров снега. Уборка продолжается — сегодня на расчистке работают 190 единиц спецтехники.

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