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Происшествия Социум

Пассажирский автобус и легковушка столкнулись в Уральске

В автобусе находились 10 пассажиров.
Дана Рахметова
Пассажирский автобус и легковушка столкнулись в Уральске

Авария произошла сегодня, 22 февраля. 

—  22 февраля в 15:00 в поселке Зачаганск, возле моста в сторону магазина «Жазира» водитель автомашины «Ваз 21703» не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом «ПАЗ» маршрута Nº 7. В автобусе находились 10 пассажиров, никто не пострадал. В результате ДТП в травмпункт ОМБ г. Уральска был доставлен водитель автомашины «Ваз 21703», - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

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На месте работают дознаватели. Другие обстоятельства выясняются.

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