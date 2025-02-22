Пассажирский автобус и легковушка столкнулись в Уральске

Авария произошла сегодня, 22 февраля.
— 22 февраля в 15:00 в поселке Зачаганск, возле моста в сторону магазина «Жазира» водитель автомашины «Ваз 21703» не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом «ПАЗ» маршрута Nº 7. В автобусе находились 10 пассажиров, никто не пострадал. В результате ДТП в травмпункт ОМБ г. Уральска был доставлен водитель автомашины «Ваз 21703», - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.
На месте работают дознаватели. Другие обстоятельства выясняются.