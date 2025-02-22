Снегопад в Уральске: 180 единиц спецтехники чистят улицы города

21 февраля из города было вывезено 145 тысяч кубометров снега.

Снегопад в Уральске начался 21 февраля. С утра 22 февраля снег идет не прекращаясь.

Между тем, по информации пресс-службы акимата Уральска, коммунальные службы по уборке снега работают в усиленном режиме

— Ночью во всех районах города организовано дежурство пескоструйных машин, на улицах посыпан противогололедный материал. Сегодня в работе по уборке снега задействовано 180 единиц спецтехники. Среди них тракторы МТЗ, погрузчики, пескоразбрасывательные машины, тракторы ВТЗ, автогрейдеры. Ведется работа по очистке тротуаров, остановок общественного транспорта, пешеходных дорожек, парковок и общественных мест. 33 единицы трактора МТЗ разбиты на колонны и подметают парки и скверы. 17 единиц техники посыпают песчано-соляной смесью. На тротуарах работают тракторы ВТЗ. Для ручного посева на остановках и в местах, где трактор не может проехать, были задействованы 5 мобильных бригад, - рассказали в пресс-службе.

По данным ведомства. На сегодняшний день из города вывезено 145 тысяч кубометров снега.