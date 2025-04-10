Qarmet выплатил премию по итогам работы за 2024 год

АО «Qarmet» рада объявить о выплате премий своим сотрудникам по итогам производственного года. Несмотря на то, что не все показатели, предусмотренные коллективным договором, были выполнены в полном объеме, руководство компании приняло решение поддержать своих сотрудников и вознаградить их за упорный труд в деле возрождения металлургического комбината, передает kaztag.kz со ссылкой пресс-служба Qarmet.

Премия выплачена работникам, отработавшим период с 1 января по 31 декабря 2024 года. Категории и условия выплаты премии были согласованы с профсоюзами.

— 2024 год был первым полноценным годом для нашей компании. Стоит ли говорить, что периоды перехода таких масштабных активов сопряжены с трудностями и барьерами. Несмотря на то, что в прошедшем году нам не удалось достичь всех заявленных индикаторов, мы понимаем, что на результат влияет множество факторов. Это нынешняя турбулентность рынка металлов вкупе с влиянием уже закоренелых проблем внутри. Изо дня в день мы с командой работаем над стабилизацией ситуации, которая нам досталась в наследство. Важно отметить, что сотрудники продолжают работать с полной отдачей, что позволяет нам уверенно смотреть в будущее, - сказал генеральный директор Qarmet Вадим Басин.

Выплата премий стала благодарностью за труд и стимулом для дальнейшего совершенствования. Компания уверена, что это решение повысит мотивацию сотрудников и поможет достичь новых целей в текущем производственном году.

— Это решение не только заслуженно оценивает труд сотрудников, но и становится ярким примером приверженности Qarmet принципам социальной ответственности и заботы о людях, которые создают этот успех. Мы понимаем, что производственные достижения возможны только благодаря слаженной работе всего коллектива, и поддержка, которую вы оказываете, имеет неоценимое значение для мотивации и дальнейшего роста нашего комбината, - отметил председатель профсоюза «Жақтау» Виктор Щетинин.

Qarmet продолжит внедрять передовые практики и инновационные подходы для повышения эффективности работы, а также стремится обеспечивать своим сотрудникам стабильные условия для профессионального роста и развития.