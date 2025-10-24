Пранкеры силой затащили девушку в машину в Атырау

Суд установил, что 14 октября 2025 года около 15:10 молодые люди находились возле кафе в общественном месте и, снимая видеопранк, насильно посадили девушку в автомобиль, сопровождая свои действия криками. По мнению суда, это нарушало общественный порядок и спокойствие граждан, проявляло неуважение к окружающим.

Вина правонарушителей подтверждена протоколами, фото- и видеоматериалами, а также другими доказательствами.

Согласно статье 434 КоАП, за мелкое хулиганство предусмотрены административный штраф, общественные работы или административный арест. В этом случае суд назначил каждому из троих штраф в размере 78 640 тенге.

Постановления суда пока не вступили в законную силу.