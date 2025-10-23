Неоднозначную реакцию вызвал видеоролик молодого врача.

«Курильщикам трудно без плана»: врача из ЗКО наказали за нарушение этики

В социальных сетях распространяется видеоролик, снятый в Дарьинской районной больнице. На кадрах девушка в медицинской форме танцует под песню с неоднозначными словами. При этом ролик подписан: «Как танцуют врачи? Наркологи». На втором видео она демонстрирует монитор компьютера, на котором предположительно отображается список пациентов с их личными данными и диагнозами.

В управлении здравоохранения ЗКО подтвердили, что в действиях медицинского работника Дарьинской районной больницы действительно усматривается нарушение норм профессиональной этики и конфиденциальности. Ведомство провело внутреннюю проверку, которая показала, что персональные данные пациентов на опубликованных фрагментах нечёткие и не поддаются идентификации. Однако в облздраве признали, что сам факт размещения материалов является недопустимым.

– Следует отметить, что медицинский работник разместила данный пост неосознанно, без умысла и какой-либо пропаганды, по личной неосторожности. Сотрудник является молодым врачом общей практики, начинающим специалистом, к работе относится ответственно, имеет благодарности от пациентов и ранее к административной ответственности не привлекалась, - добавили в управлении здравоохранения.

Выяснилось, что администрация больницы объявила медработнику дисциплинарное взыскание в виде замечания, провела профилактическую беседу и дополнительный инструктаж по вопросам конфиденциальности и профессиональной этики.

В ведомстве сообщили, что «в медучреждении усилили контроль за соблюдением правил конфиденциальности и информационной безопасности».