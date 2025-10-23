Смартфон с повышенной прочностью, мощной батареей и впечатляющими возможностями фотосъёмки теперь доступен на казахстанском рынке

Компания HONOR, ведущий мировой бренд в экосистеме устройств на базе искусственного интеллекта, объявила о начале продаж HONOR X9d в Казахстане. Ранее представленный смартфон, уже завоевавший популярность на глобальном рынке, отличается исключительной прочностью, аккумулятором ёмкостью 8300 мА·ч и продвинутыми возможностями фотосъёмки. Объединив лёгкий дизайн, производительность и надёжность, HONOR X9d стал оптимальным выбором для пользователей, которым нужен современный и универсальный смартфон среднего класса.

Максимальная защита и повышенная прочность

HONOR X9d стал самым прочным смартфоном в своём сегменте. Он получил сертификат SGS Triple Resistant Premium Performance , подтверждающий защиту от падений, воды и пыли, а также 5-звёздочный сертификат надёжности SGS , гарантирующий устойчивость при падении с высоты до 2,5 метров .

Корпус смартфона был усилен технологией HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop, использующей неньютоновскую жидкость и новое сверхпрочное закалённое стекло, которое защищает устройство даже при экстремальных воздействиях.

Модель также получила водонепроницаемость класса IP69K и трёхслойную систему защиты Water Resistance Structure 2.0, что позволяет ей выдерживать погружение на глубину до 1,5 метра на протяжении 30 минут, а также воздействие струй воды под высоким давлением. Благодаря функциям AI Heavy Rain Touch и AI Glove Touch пользователи могли комфортно управлять устройством даже под дождём или в перчатках.

Лидер по автономности: батарея 8300 мА·ч и SuperCharge 66 Вт

HONOR X9d был оснащён кремний-углеродным аккумулятором ёмкостью 8300 мА·ч, который обеспечивал до трёх дней работы без подзарядки.

В тестах устройство демонстрировало до 52,5 часов воспроизведения музыки, 23,8 часа онлайн-видео, 16,8 часа игр и 12,3 часа видеозвонков .

Технология Ultra Durable продлила срок службы аккумулятора до 6 лет, а режим Ultra Power Saving позволял говорить до 60 минут при уровне заряда 2%.

Функция HONOR SuperCharge 66 Вт обеспечивала быструю подзарядку для длительного использования.

Многоуровневый контроль температуры позволяет аккумулятору работать в диапазоне от –30°C до +55°C . В режиме Ultra Power Saving смартфон способен обеспечить до 60 минут разговоров при уровне заряда всего 2%, а проводная зарядка HONOR SuperCharge мощностью 66 Вт позволяет быстро восстановить энергию для дальнейшего использования.

Мощная AI-камера 108 МП для творческих снимков

HONOR X9d получил 108-мегапиксельную Ultra-sensing камеру с крупным сенсором 1/1,67 дюйма, что позволило делать чёткие, детализированные снимки как при дневном, так и при ночном освещении.

Системы стабилизации OIS + EIS минимизировали дрожание и размытие, а интеллектуальные функции — AI Eraser, AI Cutout, AI Outpainting, AI Upscale и AI Remove Reflection — упростили редактирование снимков прямо на смартфоне, помогая пользователям создавать контент профессионального уровня.

Дисплей премиум-уровня для полного погружения

HONOR X9d был оснащён 6,79-дюймовым OLED-дисплеем Eye-comfort , поддерживающим 1,07 миллиарда цветов, разрешение 1,5K , частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость HDR 6000 нит .

Сверхтонкие рамки толщиной 1,3 мм обеспечивали эффект полного погружения (соотношение экрана к корпусу — 94,6%), а технологии защиты зрения — 3840 Гц PWM-Dimming , AI Defocus Display, Циркадный ночной режим и аппаратная фильтрация синего света — делали просмотр максимально комфортным.

Мощность и плавность с новым Snapdragon 6 Gen 4

Смартфон работал на базе Snapdragon 6 Gen 4, обеспечивая прирост производительности: на 29% выше графика и на 11% выше CPU по сравнению с предыдущим поколением.

Технология HONOR RAM Turbo обеспечивала производительность, эквивалентную 24 ГБ оперативной памяти (12 ГБ физической + 12 ГБ виртуальной) , что гарантировало стабильную работу даже при многозадачности.

Объём встроенной памяти составлял до 256 ГБ, чего достаточно для хранения фото, видео и приложений на годы вперёд.

Цвета, цена и доступность

В Казахстане HONOR X9d доступен в трёх элегантных оттенках — Терракотовый, Золотистый и Графитовый.

Рекомендованные розничные цены:

HONOR X9d (8 ГБ + 256 ГБ) — 219 990 ₸

HONOR X9d (12 ГБ + 256 ГБ) — 229 990 ₸

Специальное предложение от HONOR

Все покупатели HONOR X9d получат уникальное сервисное предложение: 6 месяцев бесплатной защиты экрана и 6 месяцев бесплатной замены задней стенки смартфона при любом типе повреждений. Под предложение попадают все HONOR X9d, приобретенные с 23 октября 2025 года по 23 января 2026 года в официальных точках продаж.

Больше о HONOR X9d и ознакомиться с полными характеристиками можно на официальной странице продукта: www.honor.com/kz/phones/honor-x9d/

О бренде HONOR

Основанный в 2013 году, HONOR является ведущим мировым поставщиком интеллектуальных устройств. Мы стремимся стать глобальным культовым технологическим брендом и обеспечить умную жизнь во всех сценариях, каналах и для всех людей. Стратегически ориентируясь на инновации, качество и сервис, HONOR занимается разработкой технологий, которые позволяют людям по всему миру выходить за рамки своих научно-исследовательских возможностей и перспективных технологий, а также создавать новый интеллектуальный мир для всех с помощью своего портфеля инновационных продуктов.

Более подробная информация на официальном сайте HONOR: https://www.hihonor.com/kz/