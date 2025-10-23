Сельчане говорят, что после падения летательный аппарат взорвался.

23 октября жители Бурлинского района сообщили, что недалеко от поселка Кызылтал (микрорайон Аксая) упал дрон. По словам сельчан, после падения летательный аппарат взорвался. На распространяемых фотографиях видны фрагменты и воронка, которая предположительно образовалась на месте падения.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что на месте работают стражи порядка и представители уполномоченных органов.

– По факту обнаружения предметов, похожих на фрагменты от беспилотного летательного аппарата в Бурлинском районе проводится проверка. Объект обнаружен вне территории населенного пункта. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили в полиции.

Отметим, что это не первый случай когда на территории области падают дроны. Так, 18 февраля в 23.00 стало известно о том, что на территории села Уялы Бокейординского района найден неизвестный летательный объект. Находку обнаружили местные жители. Длина объекта составляет 120 сантиметров.