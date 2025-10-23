23 октября жители Бурлинского района сообщили, что недалеко от поселка Кызылтал (микрорайон Аксая) упал дрон. По словам сельчан, после падения летательный аппарат взорвался. На распространяемых фотографиях видны фрагменты и воронка, которая предположительно образовалась на месте падения.
В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что на месте работают стражи порядка и представители уполномоченных органов.
– По факту обнаружения предметов, похожих на фрагменты от беспилотного летательного аппарата в Бурлинском районе проводится проверка. Объект обнаружен вне территории населенного пункта. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили в полиции.
Отметим, что это не первый случай когда на территории области падают дроны. Так, 18 февраля в 23.00 стало известно о том, что на территории села Уялы Бокейординского района найден неизвестный летательный объект. Находку обнаружили местные жители. Длина объекта составляет 120 сантиметров.