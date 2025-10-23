С 24 по 27 октября в 17 торговых центрах города будут действовать скидки от 10 до 20 процентов.

Департамент торговли и защиты прав потребителей по ЗКО сообщил, что по всей стране стартовала акция «Republic Day», приуроченная ко Дню Республики. С 24 по 27 октября в ней участвуют торговые дома и торгово-развлекательные центры. В Уральске к акции присоединились 17 торговых центров.

Во время акции:

действуют скидки от 10% до 20% на непродовольственные товары — одежду, обувь, бытовую технику, товары для дома, канцелярию и другие;

товары казахстанских производителей будут представлены в специальных зонах продаж;

магазины украсят праздничной символикой — баннерами, плакатами и яркими ценниками.

Главная цель акции — сделать товары более доступными для жителей, поддержать отечественных производителей и подчеркнуть значение Дня Республики. Всего по стране участвуют 220 торговых домов.