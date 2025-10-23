Детей забрали из семьи и временно разместили в Центре адаптации.

На одну из квартир в полицию поступила жалоба от соседей. Когда полицейские приехали на место, они увидели горы мусора, тараканов и полную антисанитарию. В таких условиях жили двое маленьких детей. По данным департамента полиции Атырауской области, квартира была завалена бытовыми отходами и не соответствовала санитарным нормам.

Детей забрали из семьи и временно разместят в Центре адаптации несовершеннолетних. Родителей привлекут к административной ответственности за то, что они не создали безопасные условия для жизни детей.

Материалы дела передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Сейчас службы проводят уборку квартиры и оценивают условия проживания семьи.



