Еще пять человек доставлены в больницу.

12 человек погибли в жутком ДТП на трассе Самара-Шымкент

Жуткая авария произошла 23 октября на автодороге Самара – Шымкент вблизи посёлка Белкопа Актюбинской области. По данным пресс--службы регионального департамента полиции, на трассе столкнулись грузовик DAF и пассажирская «ГАЗель». По предварительным данным грузовик выехал на полосу встречного движения.

В результате ДТП на месте происшествия погибли оба водителя и 10 пассажиров «ГАЗели». Еще пять человек доставлены в медицинское учреждение.

– По факту ДТП начато досудебное расследование. Установлено, что пассажирская автомашина «ГАЗель» официально осуществляла перевозку пассажиров из посёлка имени Жургенева в областной центр. На месте происшествия работают сотрудники полиции и следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшествия. Проводятся необходимые следственные действия, - добавили в полиции.

Состояние троих пострадавших врачи оценивают как тяжелое, двое находятся в состоянии средней степени тяжести. Один человек отказался от госпитализации.

Аким области Асхат Шахаров выехал на место дорожно-транспортного происшествия, сообщили в областном акимате.







