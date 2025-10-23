На форуме ожидается участие лидеров государств, представителей регионов, бизнеса, науки и общественных организаций.

Стала известна дата форума с участием Токаева и Путина в Уральске

О том, что в Уральске пройдет межрегиональный форум с участием глав двух государств, рассказал аким ЗКО Нариман Турегалиев во время поездки в Оренбургскую область в феврале 2025 года.

Изначально сообщалось, что форум запланирован на сентябрь, однако позже выяснилось, что он пройдет в ноябре.

Так, на странице в Instagram сообщается, что началась регистрация на XXI Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России под темой «Рабочие профессии — драйвер роста экономики».Форум пройдет 11–12 ноября в Уральске. Ожидается участие лидеров государств, представителей регионов, бизнеса, науки и общественных организаций.

Участники обсудят совместные проекты в сферах цифровизации, сельского хозяйства, транспорта, логистики, промышленности и энергетики.