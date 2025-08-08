Приезд Токаева и Путина в Уральск: какие вопросы будут обсуждаться

Как сообщили в управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО, последний раз форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России проводился в Уральске в 2006 году. Тогда в нем принимали участие приграничные регионы РФ и регионы РК. Участники обсуждали темы приграничного сотрудничества регионов: увеличение товарооборота, реализация совместных инвестиционных проектов.

Тогда стороны подписали межправительственное соглашение о порядке пересечения казахстанско-российской госграницы жителями приграничных территорий и еще несколько соглашений.

В 2023 году форум проводился в городе Костанай, а в 2024 году – в городе Уфа, Республика Башкортостан. Точная дата проведения форума пока неизвестна. В ведомстве сообщили, что этот вопрос согласовывается с российской стороной.

– Ожидается приезд делегаций из приграничных регионов Российской Федерации, всех областей Республики Казахстан. Количество участников форума, а так же место проведения уточняются. В рамках форума планируется проведения панельных сессий, выставки и совещание делового совета. Традиционно будут обсуждаться темы приграничного сотрудничества, инвестиции, взаимная торговля, логистика, – сообщили в УПИиИР по ЗКО.

По данным ведомства, участники форума будут размещаться в гостиницах Уральска. Всего их в городе 60. Освещать мероприятие будут как республиканские, так и местные представители СМИ.

Ранее мы писали о том, какие ремонтные и строительные работы ведутся в Уральске. Власти обещают до сентября привести город в порядок.



