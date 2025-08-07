Днем 8 августа в Западно-Казахстанской области переменная облачность. Ожидается +32 градуса тепла.

Прогноз погоды для жителей Западного Казахстана на 8 августа

По данным РГП «Казгидромет», в области без осадков. Ночью + 23 градуса. Ветер северо-западный: 20 м/с.

В Атырауской области облачно с переменами. Без осадков, +38 градусов тепла. Ночью +26 градусов. Ветер северо-западный: 20 м/с.

В Актюбинской области тоже переменная облачность, дождь и гроза. Днем +38 градусов, ночью +20. Без осадков. Ветер северо-западный: 20 м/с.

В Мангистауской области ясно. Без осадков. Температура воздуха днем составит +40 градусов, ночью +27. Ветер северо-восточный: 20 м/с.

Фото: pixabay.com