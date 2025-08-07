С 22 по 27 июля в Восточно-Казахстанской области прошел восьмой автопробег серии KiaGO: Открывая Казахстан, организованный официальным дистрибьютором Kia в РК в составе группы Allur.

Участниками масштабного пробега стали блогеры и инфлюенсеры, которые за несколько дней преодолели около 1800 км, посетив самые живописные природные достопримечательности региона.

В рамках автопробега участники побывали на Сибинских озерах, мысе Шекельмес на озере Зайсан, в урочище Киин-Кериш, на озере Маркаколь и в национальном парке Катон-Карагай. Поездка стала для многих настоящим открытием: уникальные пейзажи, разнообразие ландшафтов и энергетика Восточного Казахстана произвели неизгладимое впечатление.

Маршрут со стартом и финишем в Усть-Каменогорске проходил по разным типам дорог – от качественного асфальта до разбитых трасс и каменистых отрезков. Это позволило участникам протестировать автомобили Kia в реальных условиях. В колонне из девяти машин были представлены кроссоверы Seltos, Sportage и Sorento, а также обновленный бизнес-седан K8. Все автомобили были оснащены системой полного привода AWD, что обеспечило надежное сцепление на сложных участках. Система выбора режимов движения Terrain Mode (включая Snow, Mud, Sand) и ассистент спуска с горы на кроссоверах, а также камеры кругового обзора и интеллектуальный круиз-контроль помогали водителям адаптироваться к меняющемуся рельефу. Kia K8, несмотря на статус бизнес-седана, продемонстрировал высокую устойчивость и комфорт даже вне асфальта.

– В Восточном Казахстане я бывал, но каждый раз он открывается по-новому. И каждый раз убеждаюсь – у нас в стране есть все, чтобы путешествовать не хуже, чем за границей. Проблема в том, что многие просто не знают об этих местах или не считают нужным тратить время на внутренний туризм. А такие проекты, как KiaGO, как раз и помогают это изменить. Рад, что стал частью этой истории – хочется, чтобы все больше людей открывали для себя свой Казахстан, – отметил Адилет Рахметолла, путешественник и бренд-амбассадор компании Allur.

Проект KiaGO: Открывая Казахстан направлен на развитие автотуризма, популяризацию внутренних туристических направлений и повышение культуры путешествий по стране. Организаторы подчеркивают важность бережного отношения к природе и стремление вдохновить казахстанцев открывать родные края с нового ракурса.

Партнерами автопробега выступили компании Litro и Howe.