Мирас Мулкай рассказал о работах, которые проводят к Международному форуму.

— Вы сами видите, что проводится очень много работы: покраска фасадов, муралы, скверы, автомобильные дороги, озеленение. Это комплексная работа с целью приведения города в благоустроенный, уютный и светлый вид. Я даже не помню, когда в последний раз обновляли фасады, но это колоссальная работа. Надо приветствовать такие виды работ, которые сейчас проводят, — пояснил заместитель главы области.

Также замакима отметил, что есть утвержденный план по проведению этих работ, который лично контролирует глава региона. Дату приезда глав двух государств в Уральск Мирас Мулкай не озвучил, но отметил, что они нацелены привести город в порядок к сентябрю.