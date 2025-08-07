Прокуроры Мангистауской области провели проверку деятельности автошкол.

В автошколе Мангистауской области обучали вождению без машин

Как пишет Tengri Auto, по итогам проверки было выявлено, что в ряде автошкол:

фиктивно выдавались свидетельства о прохождении курсов;

зафиксировано более 100 нарушений правил подготовки водителей механических транспортных средств.

В частности, установлены следующие факты:

к обучению допускались лица, не прошедшие обязательный медицинский осмотр;

отсутствовали заключительные занятия, итоговая аттестация и экзамены;

не были утверждены учебные планы и графики;

автомобили автошкол не были оборудованы дополнительными педалями тормоза и сцепления.

Интереснее всего то, что в собственности некоторых автошкол не было даже транспортных средств, а это фактически исключало возможность проведения практических занятий.

По результатам проверки руководителей автошкол привлекли к административной ответственности, деятельность двух автошкол приостановлена.

Фото: pixabay.com