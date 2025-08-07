Как пишет Tengri Auto, по итогам проверки было выявлено, что в ряде автошкол:
- фиктивно выдавались свидетельства о прохождении курсов;
- зафиксировано более 100 нарушений правил подготовки водителей механических транспортных средств.
В частности, установлены следующие факты:
- к обучению допускались лица, не прошедшие обязательный медицинский осмотр;
- отсутствовали заключительные занятия, итоговая аттестация и экзамены;
- не были утверждены учебные планы и графики;
- автомобили автошкол не были оборудованы дополнительными педалями тормоза и сцепления.
Интереснее всего то, что в собственности некоторых автошкол не было даже транспортных средств, а это фактически исключало возможность проведения практических занятий.
По результатам проверки руководителей автошкол привлекли к административной ответственности, деятельность двух автошкол приостановлена.
Фото: pixabay.com