С дефицитом сжиженного газа автовладельцы сталкиваются ежегодно.

Сегодня, 6 августа, на площадке РСК замакима ЗКО Мирас Мулкай ответил на вопрос журналиста «МГ» почему в регионе наблюдается дефицит автогаза, при том, что в прошлом году сжиженный нефтяной газ стал поставлять ТОО «ЖаикМунай» с Рожковского месторождения и даже говорили, что этих поставок хватит для региона. Однако с конца июня на АГЗС области наблюдаются очереди: если на одних заправках газа нет, то на других он отпускался только по талонам, а на тех что есть образовывались огромные очереди.

— Да мы говорили (что ТОО «Жаикмунай» 100% обеспечит регион СНГ-прим.автора), мы не отрицаем последние, и последние дни месяца у нас возникает дефицит газа, в конце июня возник, потом в конце июля. Смотрите, у нас три основных завода, которые выпускают СНГ в Казахстане - это Атырайский, Павлодарский и Шымкентский. Они покрывают потребности Казахстана в автогазе на 70-80% и когда один становится на плановый ремонт, на остальные заводы перекидывают нагрузки, мы об этом говорили. У «Жаикмунай» мы как получали, так и получаем 100%, - сообщил Мирас Мулкай.

Между тем, по словам заместителя руководителя управления энергетики и ЖКХ Бейимбета Мусина, согласно анализу, проведенному управлением, количество автотранспорта на газу в 2022 году составляло 15650 единиц

— На сегодняшний день эта цифра увеличилась до 26387 единиц. Это говорит о росте на 69% почти за три года. Также выросло потребление. До этого суточная реализация составляла 110 тонн в сутки, на данный момент уже 180 тонн. Это увеличение на более чем 63%, - добавил Мусин.



