Представители четырёх знаков зодиака могут рассчитывать на скорые перемены к лучшему.

Как заявил астролог Эван Натаниэль Грим, именно сейчас начинается важный астрологический цикл – Юпитер, символ удачи и процветания, перешел в знак Рака, и это несет ощутимую поддержку.

Рак

Для представителей знака Рака начинается время настоящего прорыва. Благодаря расположению Юпитера в вашем знаке вы становитесь одним из главных «любимчиков» Вселенной в этот период. Хотя перемены давались непросто, сейчас энергия начинает работать в вашу пользу. Если вы мечтали о любви или хотели усилить влияние на работе – это ваш момент.

Весы

Весы стоят на пороге ярких карьерных свершений. Все усилия, вложенные ранее, вот-вот начнут приносить ощутимые результаты. Если вы ощущали профессиональное выгорание или застой – будьте готовы к переменам. Даже те, кто вполне удовлетворен своей карьерой, могут почувствовать неожиданный приток внимания, признания и, возможно, даже славы.

Козерог

Для Козерогов наступает момент эмоционального и личностного пробуждения. Все, что связано с отношениями и внутренним миром, выходит на первый план и начинает меняться к лучшему. Это прекрасное время для укрепления существующих связей или для встречи с человеком, который действительно поймет и поддержит вас. Даже если вы пока не уверены в себе, сейчас – подходящий момент для роста, исцеления и движения вперед.

Овен

Овны, ваше внутреннее напряжение скоро сменится облегчением. Все, что связано с домом, семьей и уютом, начинает приходить в гармонию. Но это не только о душевной близости: вероятно, вас ждут и материальные подарки судьбы. Возможен переезд в жилье мечты или крупные перемены в обстановке – в лучшую сторону.

Фото: pixabay.com