Если не повышать тарифы, то монополисты будут работать в убыток, и эти потери придётся покрывать из бюджета.

В июне 2025 года в АО «Жайыктеплоэнерго» сообщили, что в Уральске утвержден тариф на ближайшие три года на регулируемые услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией. Дифференцированный тариф начал действовать с пятого июня 2025 года и должен был держаться до конца года. Однако уже в конце июля тариф на тепло и горячую воду снова повысили. Выяснилось, что июньское подорожание было связано с инвестиционной программой предприятия, а нынешнее повышение тарифа связано с подорожанием газа на 30%.

На брифинге в региональной службе коммуникаций заместитель акима области Мирас Мулкай объяснил, почему растут цены на коммунальные услуги. Он сказал, что тарифы повышают вынужденно. Если этого не делать, монополисты будут работать в убыток, и эти потери придётся покрывать из бюджета.

— Тарифы рынка мощности за последние 1,5 года повысились на 98%. Такая же ситуация с газом, если мы электричество у кого-то покупаем и они повышают тариф, то местные сети будут нести убытки. Если мы не будем повышать тарифы, тогда наши монополисты будут уходить в убыток и тогда мы снова будем возвращаться в бюджет, - сказал Мирас Мулкай.

Также с 5 августа повышается тариф на электроэнергию. Теперь средняя цена за 1 киловатт-час составит 32,52 тенге с НДС. Раньше тариф был 28,16 тенге — его установили в сентябре прошлого года.

Напомним, что с 1 августа по 31 декабря отопление и горячая вода будут стоить:

для государственных учреждений и государственных предприятий за 1 Гкал – 22332,37 тенге с НДС;

для прочих потребителей за 1 Гкал – 7467,68 тенге с НДС;

для населения за 1 Гкал – 6946,04 тенге с НДС;

подогрев воды за 1 куб. м – 368,14 тенге с НДС;

подогрев воды на 1 чел. в мес. – 1343,71 тенге с НДС.

стоимость отопления за 1 кв. м для населения – 218,80 тенге с НДС.

За электроэнергию люди будут оплачивать:



