За какие комуслуги уральцы стали платить больше в 2024 году

Тарифы практически на все коммунальные услуги в ЗКО повысились в 2023 году, после «кровавого кантара» в 2022 году и введенного президентом моратория. Однако и в 2024 году монополисты неоднократно повышали цены на свои услуги. О них и расскажем в этом материале.

Электричество

В начале 2024 года первым заявку на повышение тарифа подало ТОО «Батысэнергоресурсы». Тариф на электричество для населения с 1 мая повысился с 24,61 тенге до 26,40 тенге за 1 кВт/час с НДС. Однако с 10 сентября уральцев ожидало очередное подорожание электричества. На этот раз сразу на 6,7%. Так, единая отпускная цена на розничную реализацию электрической энергии по всем группам потребителей составил 28,16 тенге за 1 кВт/час с НДС.

Отметим, что с 2025 года ТОО «Батысэнергоресурсы» уйдет с рынка монополистов. В Казахстане решили отказаться от услуг энергоснабжающих компаний. БЭР передадут ТОО «ЗапКаз РЭК». Это будет вторым этапом новшества. ТОО «ЗапКаз РЭК» само будет осуществлять снабжение с начала года.

Вода и канализация

Вслед за энергетиками заявку на повышение тарифа в первом полугодии 2024 года подало и ТОО «Батыс су арнасы». Кстати, причиной просьбы повысить стоимость водоснабжения и канализации предприятие указало именно то, что подорожало электричество, а также основными причинами подачи заявки указали и повышение цены на товарный газ, увеличение заработной платы работников предприятия. Так, если раньше 1 кубический метр воды (или 1000 литров) стоил 62,41 тенге для населения, то c 10 сентября стоит 86,43 тенге (с учетом НДС). Если ранее услуги водоотведения (канализация) стоили 1 кубический метр воды (или 1000 литров) — 67,23 тенге для населения, то с 10 сентября тариф составляет 95,62 тенге (с НДС).

Спойлер: с 1 января 2025 года услуги по водоснабжению и водоотведению подорожают еще на 20%.

Теплоснабжение

Кроме того, в 2024 году пересмотрели тарифы АО «Жайыктеплоэнерго» на теплоснабжение до истечения срока его действия. Причина та же - подорожание электричества и повышение зарплаты рабочих. Если раньше для населения тариф на услуги теплоснабжения АО «Жайыктеплоэнерго» составлял 4392,11 тенге/Гкал, то с 10 сентября он повысился на 800 тенге и составил 5 192,11 тенге/Гкал без НДС и 5815,16 тенге с НДС.

Какие тарифы остались без изменений

Без изменений в 2024 году остались тарифы на проезд, газоснабжение и вывоз мусора. Тариф на газ на конец 2024 года составляет 20,06 тенге с НДС за 1 кубометр. В последний раз стоимость голубого топлива повышалась в июле 2023 года

Проезд в общественном транспорте остается на уровне 100 тенге за взрослого и 50 тенге для детей и пенсионеров. Такова стоимость проезда при оплате транспортной картой, банковскими приложением и программой Avtobys. Наличными стоимость проезда составляет 200 тенге взрослый билет и 100 тенге - детский.

Тариф на вывоз мусора составляет 496,07 тенге для жителей благоустроенных домов и 505,84 для жителей частного сектора в месяц. Стоимость газа для рядовых жителей составляет 20,05 тенге за 1 кубометр.