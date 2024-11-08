ТОО «Батысэнергоресурсы» уйдет с рынка монополистов с 2025 года

Как сообщила руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий по ЗКО Гульжаз Казбекова, с 1 апреля 2024 года территориальные департаменты КРЕМ МНЭ РК приостановили действия лицензий нерегулируемых электроснабжающих организаций (ЭСО) Это сделано для того, чтобы исключить посреднические структуры, в том числе непродуктивных посредников в цепочке электроснабжения потребителей.

Для решения существующих проблем на рынке электроснабжения правительство Казахстана на первом этапе приняло решение ограничить деятельность нерегулируемых ЭСО. Отметим, что в ЗКО функционировали 26 подобных организаций. Другими словами, цены на их услуг не регулировал ДКРЕМ по ЗКО. Это:

ТОО «Адал»

ТОО « Атырауская Энергосбытовая Компания»

ТОО «Гидросервис»

ТОО «ОралЭнергоСбыт»

ТОО «ОралЭнерго»

ТОО «Аксайэнерго»

ТОО « Батыс Энерго Трэйд»

ТОО « Western Power»

ТОО «Элит-Строй»

ТОО « Kazenergymarketing»

ТОО «УралПромЭнерго»

АО «Аксайгазпромэнерго»

ТОО «Батыс Казахстан Ресурсы»

ТОО «Табыл ЛТД»

ТОО «Жайык жарыгы»

ТОО «Eurasian Energy Group»

ТОО « Батыс Пауэр Сервис»

Батыс Пауэр Сервис» ТОО « ЕСК-ЭнергоТрейд»

ТОО « RM Power»

ТОО « ОралЭнергоСату»

ТОО « ETR Service»

ТОО « ART COM»

ТОО «Арма-Сервис»

ТОО « ARS Power»

ТОО « AZIMUT CAPITAL LIM ITED»

AZIMUT CAPITAL LIM ITED» ТОО « NEFTEK Operating"ТОО»

Что касается ТОО «Батыс энергоресурсы», то монополист является регулируемой энергоснабжающей организацией. Свою работу компания будет продолжать до первого января 2025 года. Другими словами, до конца года БЭР останется субъектом общественно значимого рынка. Далее функции БЭР передадут ТОО «ЗапКаз РЭК». Это будет вторым этапом новшества. ТОО «ЗапКаз РЭК» само будет осуществлять снабжение с начала года.

Отметим, что в данный момент среднеотпускной тариф на электроэнергию составляет 28,16 тенге за 1 Кв/час.



Согласно данным на сайте ТОО «Батыс Энергоресурсы», компания осуществляет свою деятельность с ноября 2011 года и является на сегодня крупнейшей энергоснабжающей организацией и поставщиком электрической энергии в Западно-Казахстанской области. До этого времени электричество доставлялось до потребителей «ЗапКазРЭКом».