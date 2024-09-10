Как сообщили на сайте ТОО «Батыс энергоресурсы», с 10 сентября действуют новые тарифы на электроэнергию в Уральске.
Так, единая отпускная цена на розничную реализацию электрической энергии по всем группам потребителей (без дифференциации) составит 25,14 тенге за 1 кВт.ч. без НДС, с НДС – 28,16 тенге за 1 кВт.ч (ранее тариф составлял 26,40 тенге за 1 кВт.ч).
Электроэнергия подорожала на 6.7%.
ТОО “Батыс энергоресурсы” уже повышало свой тариф в мае этого года.
Дифференцированные тарифы по объемам потребления для населения (бытовые потребители, использующие электрическую энергию исключительно для освещения и для других нужд не связанные с производством)
Тариф с НДС
Бытовые потребители, использующие электрические плиты
тариф первого уровня до 90 кВт.ч. на 1 прописанного человека
26,39
тариф второго уровня от 90 до 140 кВт.ч. на 1 прописанного человека
33,79
тариф третьего уровня свыше 140 кВт.ч на 1 прописанного человека
42,24
Бытовые потребители, не использующие электрические плиты
тариф первого уровня до 70 кВт.ч. на 1 прописанного человека
26,44
тариф второго уровня от 70 до 120 кВт.ч. на 1 прописанного человека
33,79
тариф третьего уровня свыше 120 кВт.ч. на 1 прописанного человека
42,24
Одиноко проживающие: пенсионеры по возрасту, инвалиды, участники ВОВ и приравненные к ним лица, использующие электрические плиты за исключением лиц, имеющих в собственности более одного жилого помещения (квартиры)
тариф первого уровня до 170 кВт.ч. на 1 прописанного человека
26,39
тариф второго уровня от 170 до 190 кВт.ч. на 1 прописанного человека
33,79
тариф третьего уровня свыше 190 кВт.ч. на 1 прописанного человека
42,24
Одиноко проживающие: пенсионеры по возрасту, инвалиды, участники ВОВ и приравненные к ним лица, не использующие электрические плиты, за исключением лиц, имеющих в собственности более одного жилого помещения (квартиры)
тариф первого уровня до 120 кВт.ч. на 1 прописанного человека
26,44
тариф второго уровня от 120 до 140 кВт.ч. на 1 прописанного человека
33,79
тариф третьего уровня свыше 140 кВт.ч. на 1 прописанного человека
42,24