Почему можно заразиться даже без укуса и как эффективно защититься от паукообразных.

Ученая раскрыла, почему клещи опасны даже, когда не заражены энцефалитом

Эксперт Пермского Политеха (Россия) рассказала, что клещи появились на 100 млн лет раньше динозавров. Они существуют на нашей планете уже как минимум 320 млн лет, а возможно и дольше.

Клещи делятся на паразитических, представляющих угрозу для здоровья и жизни человека и животных, и свободноживущих – полезных или нейтральных. Самый опасный вид, переносящий различные заболевания, и который обычно имеют в виду, когда говорят о клещах, – иксодовый.

Укус клеща может привести к заражению несколькими опасными заболеваниями.

Клещевой вирусный энцефалит зафиксирован в 2308 случаях. Это заболевание поражает нервную систему человека, проявляясь следующими симптомами: тремор, параличи, нарушения координации, высокая температура, интенсивная головная боль, общая слабость организма. Крайне важно начать лечение в течение 3–5 дней после укуса, так как при отсутствии своевременной терапии риск летального исхода крайне высок.

Болезнь Лайма или клещевой боррелиоз диагностирована у 7429 человек. Характерным признаком заболевания является кольцевидная сыпь. Еще существует риск заражения гранулоцитарным анаплазмозом. Он разрушает клетки крови, проявляясь высокой температурой, мышечными болями, расстройством ЖКТ, а в тяжелых случаях поражает печень и почки.

Некоторые заболевания могут протекать бессимптомно, в скрытой форме и постепенно ослаблять нервную и иммунную системы в течение нескольких лет. Поэтому, вне зависимости от того, как вы себя чувствуете после укуса, необходимо принять профилактические меры.

По словам ученой ПНИПУ, один клещ действительно может быть переносчиком нескольких инфекций одновременно. Членистоногие способны переносить сразу 2–3 различных патогена, что значительно повышает риск заражения при укусе. Клещ может подхватить разные инфекции при питании на разных хозяевах, и они могут сосуществовать в его организме, не мешая друг другу. Сочетания болезней могут быть такими: энцефалит вместе с боррелиозом, боррелиоз с гранулоцитарным анаплазмозом, моноцитарный эрлихиоз в комбинации с другими инфекциями.

Возбудители болезней находятся в пищеварительной системе и слюнных железах членистоногого, и для передачи инфекции необходим их прямой контакт с кровью, что и происходит при укусе. Так что простое ползание клеща по коже не приводит к заражению. Но если на теле присутствуют свежие повреждения – царапины, ранки, ссадины, зараженный клещ может занести инфекцию в эти места, даже просто коснувшись их.

Укус незараженного клеща также представляет серьезную опасность для здоровья человека из-за возможных аллергических реакций различной степени тяжести: от покраснения, припухлости, зуда и болезненных ощущений вплоть до отека Квинке.

Фото: pexels.com