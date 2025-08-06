По данным РГП «Казгидромет», на севере и востоке области дождь, гроза, град. Ночью + 22 градуса. Ветер северо-западный: 20 м/с.
В Атырауской области малооблачно. Без осадков, +38 градусов тепла. Ночью +26 градусов. Ветер северо-западный: 14 м/с.
В Актюбинской области тоже переменная облачность. Днем +34 градуса, ночью +22. Без осадков. Ветер северо-западный: 20 м/с.
В Мангистауской области ясно. Без осадков. Температура воздуха днем составит +40 градусов, ночью +27. Ветер северо-западный: 14 м/с.
Фото: pexels.com