В ТОО «Батыс су арнасы» сообщили, что во время строительства школы в районе медицинского колледжа подрядчик повредил магистральный водопровод по улице Жангир хана.

Крупная авария на водопроводе в Уральске: адреса подвоза воды

— В связи с этим приостановлена подача холодной воды по следующим адресам: микрорайон «Казах аул», «Кендала», «Жаксы аул», «Коктем», «Арман», «Сарытау», район Птицефабрики, район Медицинского колледжа, АвтоЦОН, улица Жангирхана 55, 57, 61, 61/1, 67, 69, 71, — пояснили в ТОО «Батыс су арнасы».

В связи с аварией будет организован подвоз воды по следующим адресам:

микрорайон Сарытау, улица Айткулова, 63 (СОШ №50);

район Птицефабрики, «Авигип»;

улица Монкеулы, 51а (Zere Hall);

Сообщается, что ориентировочное время устранения водопроводной аварии - до вечера 6 августа.