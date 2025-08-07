80-летний пенсионер из Атырау подал в суд на восьмерых детей и внука

Как сообщили в пресс-службе областного суда, 80-летний пенсионер из Атырау обратился в суд с иском к своим восьмерым детям и одному внуку, требуя взыскать с них алименты на его содержание.

В иске пенсионер указал, что уже более 10 лет проживает один. Из всех родственников только один сын поддерживает с ним связь, остальные дети и внук не оказывают никакой материальной или моральной поддержки. По его словам, из-за ухудшения состояния здоровья и финансового положения он нуждается в помощи близких.

– По закону трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. Они имеют право требовать в судебном порядке получения алиментов от своих трудоспособных совершеннолетних внуков, - говорится в сообщении суда.

Атырауский горсуд, проанализировал финансовое и семейное положение каждой из сторон, пришел к выводу, что исковые требования истца подлежат частичному удовлетворению. Суд взыскал на питание и лекарства пенсионера алименты в размере 3 МРП (11 796 тенге) с каждого из его 8 детей и внука.

Решение суда не вступило в законную силу.

Фото: pexels.com