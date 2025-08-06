По словам жильцов, счётчики в подъездах и лифте были на балансе КСК. После ухода компания отключила там электричество.

Жители дома №154 по улице Курмангазы собрались во дворе, чтобы выразить недовольство работой КСК «Центр». По их словам, в апреле 2025 года на подъездах появилось объявление, что с первого мая КСК прекращает обслуживание их дома. После этого жильцы создали ОСИ. Они рассказали, что в доме постоянно отключается свет — иногда его нет по несколько дней. Также, по словам жильцов, магазины и киоски на первых этажах подключены к их электричеству. Когда жители начали разбираться с проблемами электроснабжения, выяснилось, что домовой щиток не менялся с 1978 года. Из-за этого ТОО «ЗапКазРЭК» не может подключить к дому новый кабель. Кроме того, после прекращения обслуживания КСК отключил свет в подъезде и лифт во втором подъезде, поскольку счётчики находятся на балансе КСК. Жильцы возмущены тем, что, несмотря на регулярные платежи, КСК так и не заменил щиток.

Председатель ОСИ дома Малик Жумагалиев сообщил, что за три года КСК собрал с жильцов более 20 миллионов тенге, но ни щиток, ни кабель так и не заменили. По его словам, проверку проводили ТОО «ЗапКазРЭК» и департамент атомно-энергетического контроля и надзора по ЗКО. Председателю КСК второго июня вручили предписание устранить проблему и заменить щиток в течение 10 дней. Однако, как отметил Жумагулов, председатель КСК Федор Радостев не выходит на связь и не отвечает на письменные обращения.

— Председатель КСК отказывается передавать документы на дом. РЭК не может заключить с нами договор на электроснабжение, потому что у нас нет техпаспорта. В пятницу произошла авария — подтвердили, что кабель 1978 года. Он просто «стрельнул». Вопрос опять к Радостеву — где деньги? Государство говорит: создавайте ОСИ, берите всё в свои руки. Мы взяли, но получили отпор. Документы на дом до сих пор не переданы. Всё электрооборудование, в том числе щитовая и счётчик лифта второго подъезда, находятся на балансе КСК. У нас нет света в подъездах, пожилые люди не могут выйти без лифта. Капитального ремонта в подъездах не делали — просто побелили и покрасили. Это косметический ремонт, а не капитальный. КСК «Центр» до сих пор не открыл текущий сберегательный счёт. Все деньги с домов поступают на один счёт, и только правоохранительные органы смогут выяснить по банковским выпискам, куда они уходили. Сейчас возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 389 УК РК «Самоуправство», — рассказал Малик Жумагалиев.

Он также добавил, что после прекращения обслуживания КСК «Центр» продолжил требовать с жильцов оплату за управление и обслуживание, несмотря на то, что первого мая 2025 года компания официально прекратила работу с домом. Председатель ОСИ Жумагалиев также передал редакции ответы от департамента полиции ЗКО. В них указано, что Абайский отдел полиции завёл уголовное дело по части 1 статьи 389 УК РК «Самоуправство». Сейчас ведётся расследование.

Между тем, председатель КСК «Центр» Фёдор Радостев пояснил, что документы на дом были готовы ещё 16 июля, и председателю ОСИ оставалось только поставить подпись и принять дом. Однако от нового управляющего не поступило ни звонков, ни попыток забрать документы. По его словам, на собрание КСК его также не пригласили. Более того, Радостев отметил хамское поведение в его адрес и по отношению к сотрудникам КСК.

Что касается тарифа, Радостев сообщил, что КСК оплачивает освещение мест общего пользования — счётчики находятся на их балансе. Счётчик лифта ранее был оформлен на физическое лицо, позже его передали на баланс КСК. Когда пришло уведомление о создании ОСИ, представители КСК вместе с новым управляющим отправились снимать показания счётчиков.

— С электричеством постоянно были проблемы, износ кабеля — 80%. Замена кабеля и домовых щитков в наш тариф не входит. Свет в подъезде мы не отрезали и не повредили — мы просто пришли и отключили автомат. Инспектор РЭК должен опломбировать счётчики. Пока не будет заключён новый договор, включать свет нельзя. Он мне звонил (Малик Жумагалиев — прим. автора), я сказал: приезжай и привези мне протокол собрания, где указано, что жильцы отказались от наших услуг. Это для меня документ, на основании которого я передаю тебе дом. Он ответил, что протокол у него есть, но он не обязан его предоставлять, — пояснил председатель КСК «Центр».

По его словам, согласно процедуре, после получения документов на дом новый управляющий должен заключить договор с РЭК и оформить счётчики на себя. Также он обязан заключить договоры с другими обслуживающими организациями. Объявление, появившееся весной этого года на подъезде, по словам представителей КСК, носит информационный характер. По словам Радостева, дворник и остальные сотрудники КСК работали до 15 июля. Более того, дворник по незнанию убрал двор утром 16 июля. Поэтому, как отметил председатель, жильцы должны оплатить обслуживание КСК до 15 июля. По состоянию на 4 августа, задолженность жильцов за обслуживание дома составляет 894 тысячи тенге.