Изъято 45 огнестрельных оружия, автоматы, гранаты, шашки и боеприпасы.

В Актобе и еще семи областях нашли крупные запасы оружия

Пресс-служба КНБ РК сообщила, что в июле 2025 года сотрудники КНБ и МВД провели ряд спецопераций в Алматы, Алматинской, Актюбинской, Жамбылской, Павлодарской, Атырауской, Мангистауской и Улытауской областях.

— Изъято 45 единиц огнестрельного оружия, из них шесть автоматов «Калашникова», 18 пистолетов разных модификаций, 14 охотничьих ружей, семь обрезов, а также шесть гранат, две тротиловые шашки и более 400 единиц боеприпасов, — сказано в сообщении.

В КНБ РК дополнили, что в Акмолинской области удалось остановить кражу промышленной взрывчатки на одном из предприятий. Изъяли 20 килограмм взрывчатого вещества. Другая информация не подлежит разглашению согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса.