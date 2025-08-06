В редакцию «МГ» обратились жители Зачаганска, которые рассказали, что на разделительной полосе дороги улицы Жангир хана стали класть брусчатку.

В редакцию «МГ» обратились жители Зачаганска, которые рассказали, что на разделительной полосе дороги улицы Жангир хана стали класть брусчатку.

— Сначала сменили ограждение, было сплошное с обеих сторон, сейчас установили змейкой. Ну ладно, я так понимаю, это для удобства. Ну а зачем выкладывают эту разделительную полосу брусчаткой? Неужели нельзя оставить зелень посеять газон? Это сколько средств нужно, чтобы такой длинный участок выложить брусчаткой. Представьте, если бы на ограждении вились какие-нибудь цветы, как было бы красиво. Не пойму логики в этом решении, — говорит житель Зачаганска Ансар.

Аким Зачаганска Аккалий Аубекеров отметил, что брусчатку укладывают только в целях чистоты.

— Там постоянная пыль и грязь от машин и очищать всё это вручную очень трудно. Только в целях чистоты мы решили там сделать брусчатку на протяжении всей разделяющей изгороди до кольца. Деревья там растут давно, вокруг ствола мы оставили место. И брусчатка не новая, она уже использовалась, на неё деньги не тратили, — пояснил Аккалий Аубекеров.

Со слов акима Зачаганска, на кольце сделали возвышенность и её засеют газоном.