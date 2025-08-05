На одной из улиц работы уже начались.

На сайте акимата опубликован план уличного освещения на 2025 год. В этом году свет проведут на шести улицах города. Уже начались работы на улице С.Датова — от моста Жайык до улицы Солнечная, а также в районе ТЭЦ — от моста Жайык до улицы Гагарина. В 2023 году освещение появилось на 10 улицах и в трех дворах. Тогда установили 236 фонарей. В 2024 году осветили ещё четыре улицы и два двора, поставив 138 светильников. Всего в городе 374 улицы общей протяжённостью 341 километр. На сегодня освещено 262 улицы (262,2 км).

На каких улицах планируют сделать освещение в 2025 году

ул.С.Датова от моста Жайык до ул.Солнечная, район ТЭЦ от моста Жайык до ул.Гагарина

ул.Гагарина от путепровода 2 базы до ул.Урдинская

ул.Исатай-Махамбет от ул.Пугачева до ул.А.Молдагуловой

ул.Жангир хана от ул.Азербайджанской до ул.Пугачева, ул.Пугачева от ул.Жангир хана до ул.Курмангазы, ул.Курмангазы от ул.Пугачева до ул.М.Маметовой

ул.М.Маметова от ул.Черекаева до ул. М.Маметова д.№2/3, ул.Айтиева от ул. Д.Нурпеисовой до ул.М.Маметовой

ул.Жангир хана от ул.Азербайджанской до ул.Айткулова в п.Зачанаск



