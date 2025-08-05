Сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и установили факт незаконной культивации наркосодержащих растений.

Так, в одном из поселков района Байтерек задержан 49-летний мужчина. Он выращивал растения, содержащие наркотические вещества, на приусадебном участке. При обыске во дворе его дома стражи порядка обнаружили скрытую теплицу площадью 450 квадратных метров. Мужчина накрыл её затеняющей сеткой и оборудовал системой автоматического полива. По данным следствия, теплица использовалась для незаконного выращивания конопли.

Всего в ходе следственных действий было изъято 47 кустов. По словам задержанного, он приобрел семена весной и с апреля занимался их выращиванием. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование.