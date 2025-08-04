До 10 ложек сахара в банке: о вреде газировок на детский организм рассказали санврачи ЗКО

В последнее время специалисты всё чаще бьют тревогу по поводу стремительного роста потребления газированных напитков среди детей. Несмотря на яркие упаковки и заманчивые вкусы, такие напитки представляют серьёзную угрозу для детского организма.

По данным санврачей ЗКО, в одной банке объёмом 330 мл может содержаться до 40 граммов сахара – это примерно 10 чайных ложек. Регулярное потребление такого количества сахара может спровоцировать ожирение, диабет и другие хронические заболевания. Диетологи напоминают: суточная норма сахара для ребёнка не должна превышать 25 граммов.

Кроме сахара, газировка нередко содержит кофеин – сильный стимулятор, способный повышать давление, учащать пульс и вызывать раздражительность, бессонницу, а также перепады настроения у ребёнка.

Не менее опасным компонентом является фосфорная кислота, которая ухудшает усвоение кальция и ослабляет костную ткань. Это увеличивает риск развития остеопороза в будущем. Углекислый газ, придающий напитку пузырьки, повышает кислотность желудка, что может привести к гастриту и язвенной болезни.

Отдельное внимание специалисты обращают на искусственные красители и консерванты. Некоторые из них могут вызывать аллергические реакции и оказывать нагрузку на печень и почки.

Медики настоятельно рекомендуют родителям ограничить потребление газированных напитков в семье и подавать детям положительный пример. Вместо сладкой газировки детям лучше предлагать натуральные соки, чай или минеральную воду.