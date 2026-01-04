В регионе продолжаются работы по сортовым испытаниям сельскохозяйственных культур. Одна из целей экспериментов — внедрение в производство перспективных, районированных сортов с высоким качеством семян и высокой репродукцией.

Главный агроном ЗКОФ комиссии по сортовым испытаниям сельхозкультур Ержигит Коблан сообщил, что в 2025 году в рамках работы было посеяно 14 видов сельхозкультур и 97 сортов.

По итогам испытаний на следующий год планируется включение в государственный перечень селекционных достижений подсолнечника и кукурузы сорта Фортерро.

За последние пять лет в регионе были испытаны и районированы 11 сортов культур, однако многие из них пока не получили широкого распространения в производстве. Среди них: зимняя и яровая пшеница Красноуральская и Янтарная 60, просо Ярлык Батыра, горох Екатериновская, нута Ровенский, подсолнечник Алтын 7 и Шыгыс 9, а также другие сорта.

Специалисты подчёркивают, что для повышения урожайности необходимо усилить работу по распространению семян перспективных сортов, особенно элитных и высокорепродуктивных. Кроме того, важно наладить тесное взаимодействие с хозяйствами, производящими семенной материал, и усилить контроль со стороны государственных инспекторов по зерну и семенам. Это позволит избежать использования старых сортов, снижения репродуктивного качества семян и падения урожайности.

В 2025 году также продолжаются испытания новых сортов озимой пшеницы — 10 сортов проходят сортовые испытания, из которых Sonata Полтавская показала урожайность на 0,3 ц/га выше стандарта. Среди яровой пшеницы 9 сортов, Саратовская 73 превысила стандарт на 0,9 ц/га. Подсолнечник показал лучшие результаты у сортов Экселент (+0,7 ц/га) и Султан (+0,3 ц/га).

Для качественного проведения исследований проведена полная обработка почвы, внесение минеральных удобрений, обновление семян и их сортовая проверка. Приобретены элитные семена для посева в следующем году, проведён ремонт складов и техники, включая новые двигатели для тракторов ДТ‑75.

Однако материально-техническая база сортового испытания нуждается в обновлении: многие машины и оборудование изношены, некоторых механизмов не хватает. Поэтому министерство сельского хозяйства РК планирует в ближайшие годы закупку необходимой техники для проведения качественных испытаний и улучшения работы сортовых участков.