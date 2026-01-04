Власти считают, что настоящая цель Вашингтона — захват энергетических, минеральных и природных ресурсов Венесуэлы.

В ночь на 3 января США нанесли авиаудары по Венесуэле. В столице страны, Каракасе, были слышны взрывы, а в небе работала система ПВО, передает Reuters. Позже , что американские власти перекрыли 97% наркотрафика, который, по его словам, контролировал президент Венесуэлы Николас Мадуро. Дональд Трамп сообщил журналистам, что Мадуро якобы лично руководил наркокартелем Cartel de los Soles, из-за деятельности которого погибли тысячи американцев. Николаса Мадуро и его супругу задержали. Его отправили в Нью-Йорк, где он предстанет перед судом США.

Власти Венесуэлы заявили, что атаки на Каракас связаны с попыткой США установить контроль над нефтяными и минеральными ресурсами страны. В Каракасе подчеркнули, что эти попытки не увенчаются успехом. Американское эмбарго на венесуэльскую нефть продолжает действовать. В Вашингтоне утверждают, что США создали нефтяную отрасль Венесуэлы, но венесуэльские власти её «присвоили», из-за чего Америка потеряла миллиарды долларов.

Тем временем вице-президент Венесуэлы Делси Родригес провела заседание Совета национальной обороны с участием военных в президентском дворце Мирафлорес, сообщает телеканал Telesur. Она осудила действия США и заявила, что у страны есть только один президент — Николас Мадуро. По её словам, настоящая цель Вашингтона — захват энергетических, минеральных и природных ресурсов Венесуэлы. Родригес подчеркнула, что страна «никогда больше не станет колонией какой-либо империи».

Совет Безопасности ООН сообщил, что в понедельник проведёт экстренное заседание для обсуждения действий США в Венесуэле. С такой просьбой выступила Колумбия, её поддержали Россия и Китай — постоянные члены Совбеза ООН.