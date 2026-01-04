Каждому потерпевшему вернут стоимость курса и компенсацию.

Руководитель департамента по защите прав потребителей ЗКО Эльмира Киматова , что в ведомство обратились 15 человек. Все они купили онлайн-курсы по подготовке менеджеров маркетплейса Wildberries, однако качеством обучения остались недовольны. По словам потерпевших, они увидели рекламу онлайн-школы в Instagram. Школа предлагала обучение по авторской программе эксперта, которая сама работает менеджером маркетплейса. В надежде получить дополнительное образование и источник дохода люди решили купить курс в рассрочку через Kaspi по «специальной цене» — 490 тысяч тенге.

Как выяснилось, весь курс состоял из видеоуроков, которые оказались устаревшими. Само обучение было поверхностным и не давало необходимых практических навыков. При попытке устроиться на работу выпускники не смогли выполнить тестовые задания работодателей, так как многие важные темы не были включены в программу. Заявленное «гарантированное трудоустройство» оказалось формальностью. Также указывалось, что договор является «абонентским» со ссылкой на статью 390-2 Гражданского кодекса РК. Однако такой статьи в кодексе не существует. В ходе подготовки иска департамент выявил и другие нарушения.

Попытки потребителей и государственного органа урегулировать вопрос в досудебном порядке результата не дали. Во время рассмотрения дела в суде в департамент обратились ещё шесть человек с аналогичными жалобами. В итоге департамент представлял интересы 21 потребителя из 16 регионов страны.

26 декабря 2025 года специализированный межрайонный экономический суд ЗКО постановил расторгнуть договоры с потребителями, обязать онлайн-школу вернуть каждому по 490 тысяч тенге, а также выплатить компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч тенге. В общей сложности онлайн-школа должна вернуть потребителям более 10 миллионов тенге, включая компенсации.