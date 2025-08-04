Необычное экомероприятие провел молодежный отряд «Жасыл ел». По условиям акции каждый, кто приносил пять пластиковых бутылок, получал в подарок мороженое. Приём пластика длился всего один час, однако жители проявили высокую активность. В результате всего за 60 минут было собрано около 24 тысяч бутылок, а участникам роздано примерно пять тысяч порций мороженого. Об этом сообщили в акимате Атырау.

В акции приняли участие целые семьи. Например, Мухамедали вместе с другом Мадияром за день собрали пять мешков пластика — им помогли родители, а сами мальчишки обошли дом и двор. Перизат вместе с братьями и младшей сестрой принесла четыре полных пакета. Жительница города Айгерим Кулетова рассказала, что её четверо детей с радостью собирали пластик, причём самому младшему — всего три года.

– Мороженое можно было и просто купить, но для меня важно, чтобы дети понимали ценность чистоты и учились трудиться, — отметила она.

Подобные экоакции проходят и в других округах города, в том числе в селе Береке. Все собранные пластиковые отходы будут отправлены на переработку. Организаторы подчеркнули, что подобные инициативы продолжатся и впредь.