Заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев провел заседание Проектного офиса по реализации Национального проекта модернизации энергетического и коммунального секторов (МЭКС). Заслушаны отчеты по вопросам нормотворческой деятельности, финансированию Нацпроекта, процедуре закупок, поддержке отечественных производителей и цифровизации, сообщает modernization.kz.

Для законодательной реализации Нацпроекта 17 июля Главой государства подписан соответствующий закон, вступивший в силу 29 июля.

На сегодня Проектным офисом проведен анализ 669 лицензированных ЕРС-подрядчиков, 220 отечественных производителей, 2,7 тыс. товарных позиций, необходимых для МЭКС.

Разрабатывается электронная платформа закупок для Нацпроекта, которая обеспечит прозрачный доступ к закупке товаров, работ и услуг, заключению контрактов о строительстве «под ключ», отбору и мониторингу проектов. Запущен контакт-центр с номером дозвона 1465 для разъяснения механизмов Нацпроекта.

К участию в МЭКС утверждены пилотные проекты – 35 субъектов естественных монополий (СЕМ). Еще 22 проекта на стадии рассмотрения. До конца года планируется отремонтировать 8,5 тыс. км сетей и заменить более 42 тыс. единиц оборудования. Ожидается, что к 2026 г. 6 СЕМ перейдут из «красного» уровня износа в «умеренный», снизив его до 40 %.

В качестве операторов финансирования пилотных проектов рассматривается участие АО «Казахстанская жилищная компания» и Банк Развития Казахстана. Еще пять казахстанских банков выразили заинтересованность в участии в МЭКС. Продолжается работа по привлечению международных финансовых институтов.

Канат Бозумбаев отметил, что при планировании проектов на 2026 г. акиматы продолжают преимущественно опираться на бюджетное финансирование, не используя предусмотренные МЭКС механизмы.

— Государственным органам важно осознавать, что модернизация соответствующей инфраструктуры теперь будет проходить через фильтр МЭКС – с оценкой возможности реализации проектов за счет рыночных механизмов. Бюджетной финансирование будет применяться лишь в случае отсутствия альтернатив. Это четкая установка Правительства, — подчеркнул вице-премьер.

Для полноценного старта проектов через механизм МЭКС в октябре текущего года, Канат Бозумбаев дал ряд поручений Проектному офису.

Акиматам поручено сформировать «Карты модернизации» энергетической и коммунальной инфраструктуры регионов. На основании региональных карт отраслевым государственным органам поручено определить порядок модернизации проектов СЕМ с учетом их износа. Затем техническому и финансовому операторам необходимо сформировать предварительные объемы необходимых финансовых средств. Информация о доступных объемах финансирования и планируемым работам позволит разработать детальный план реализации МЭКС, с четкой системой мониторинга выполнения его ключевых показателей (KPI).



