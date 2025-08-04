Днем 5 августа в Западно-Казахстанской области переменная облачность. Ожидается +35 градусов тепла.

Прогноз погоды для жителей Западного Казахстана на 5 августа

По данным РГП «Казгидромет», на западе и севере области дождь, гроза. Ночью + 27 градусов. Ветер юго-восточный: 20 м/с.

В Атырауской области облачно с переменами. Днем без осадков, +36 градусов тепла. Ночью +28 градусов. Ветер юго-восточный: 20 м/с.

В Актюбинской области тоже переменная облачность. Днем +30 градусов, ночью +20. Без осадков. Ветер юго-западный: 20 м/с.

В Мангистауской области малооблачно. Без осадков. Температура воздуха днем составит +38 градусов, ночью +27. Ветер юго-восточный: 18 м/с.

Фото: pixabay.com