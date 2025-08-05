Инцидент произошёл 28 июля, сообщает «Ак жайык». По словам женщины, воспитательница позвонила и сообщила, что её дочь якобы поскользнулась и упала с лестницы.

— Мне сказали, что у ребёнка болит голова и предложили показать её врачу. Муж поехал первым, я подъехала чуть позже. На месте поднялся шум, но вместо объяснений и извинений сотрудники начали оправдываться и спорить, — рассказала мать.

По её словам, когда родители попросили показать записи с камер наблюдения, им заявили, что камеры были отключены, а монитор не работает. В это время девочке стало плохо — её вырвало прямо на руках у матери. Родители вызвали скорую. В больнице ребёнку сделали рентген и КТ. Кости черепа оказались целыми, но врачи поставили диагноз — закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Позже выявили переломы обеих рук без смещения.

— Я написала заявление в больнице. Мы требуем разобраться: почему не работали камеры и кто понесёт ответственность, — говорит мать.

Получить комментарий от руководства садика не удалось, учреждение в популярном приложении числится как «закрыто».

В полиции сообщили, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 140 УК РК «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей». Проводится расследование.

Фото: pexels.com