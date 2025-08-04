Қазақстанда көлік вице-министрі ұсталды. Ол пара алды деген күдікке ілінді. Бұл туралы ұлттық қауіпсіздік комитетінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметі хабарлады.
Қолға түскен вице-министр сот санкциясымен қамауға алыныпты. Ұлттық қауіпсіздік комитеті істің жай-жапсары туралы қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды деп тіс жармады.
Фото: pexels.com