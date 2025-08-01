Как сообщили в ЕНПФ, ИПН не будет удерживаться со всех видов пенсионных выплат, за исключением случаев, когда получатель не является резидентом Республики Казахстан. Также налог не будет взиматься с единовременных пенсионных выплат.

– С 1 января 2026 года отменяются ранее начисленные обязательства по уплате ИПН с единовременных пенсионных выплат, использованных на покупку жилья или оплату лечения, которые были отсрочены до выхода на пенсию. Однако возврат ранее уплаченных налогов не предусмотрен, - сообщили в ЕНПФ.

Кроме того, с 1 января 2026 года отменят налоговые вычеты по добровольным пенсионным взносам, внесённым в свою пользу. Сейчас они применяются в определённых Налоговым кодексом размерах к доходу, подлежащему налогообложению у источника выплаты.

Вместе с тем сохранится норма, согласно которой добровольные пенсионные взносы, перечисляемые налоговым агентом (работодателем) в пользу работника, не считаются доходом физического лица и, соответственно, не облагаются ИПН. Такие расходы подлежат вычету при расчёте корпоративного подоходного налога. Таким образом, налоговые льготы сохраняются как для работника, так и для работодателя.



