По данным на 1 декабря 2025 года адресную социальную помощь (АСП) в Казахстане получили 290,6 тысячи человек из 54 тысяч семей. Общая сумма выплат составила 30,3 миллиарда тенге. Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения РК.

В 2025 году на выплату АСП из бюджета предусмотрено 98,4 миллиарда тенге. Основная цель этой помощи — поддержать семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и помочь им выйти из неё. Поддержка включает не только денежные выплаты, но и меры по трудоустройству трудоспособных членов семьи.

АСП включает в себя:

назначение социальной помощи раз в квартал семьям, чей доход ниже черты бедности,

ежемесячную дополнительную выплату детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет — по 1,5 МРП на каждого ребёнка. По состоянию на 1 декабря такую выплату получили 90,5 тысячи детей на общую сумму 3,7 млрд тенге,

содействие в трудоустройстве: помощь в поиске работы, предоставление грантов на открытие собственного дела, направление на курсы повышения квалификации и другие меры.

Подать заявление на получение АСП можно в карьерном центре, у акима сельского округа по месту жительства или онлайн — через портал электронного правительства egov.kz.