Опоздать на поезд — неприятная ситуация, от которой никто не застрахован.

Казахстанцам рассказали, что делать, если поезд уехал без них

В АО «Пассажирские перевозки» напомнили, какие действия предпринять, если поезд уже уехал, а пассажир остался на перроне.

Первым шагом следует обратиться в билетную кассу на вокзале и сообщить кассиру о ситуации. Если пассажир опоздал на поезд, у него есть возможность вернуть часть стоимости билета. Однако сделать это необходимо в течение часа после отправления поезда с указанной в билете станции.

Для возврата потребуется предъявить удостоверение личности и билет. Кассир оформит необходимые документы и при наличии мест, предложит варианты пересадки на следующий поезд.

Сумма и сроки возврата определены Правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом.

В таких ситуациях пассажирам также рекомендуется связаться с оператором по номеру 1433 для получения дополнительной информации. АО «Пассажирские перевозки» напоминает, что для своевременной посадки рекомендуется прибывать на вокзал заранее, чтобы избежать подобных ситуаций.