Скверы, театры, мосты и улицы — в разных районах города ведутся масштабные ремонтные и озеленительные работы.

В этом году город быстро преображается. Связано ли это с предстоящим международным форумом — неизвестно, но во многих районах Уральска ведутся активные работы по благоустройству.

В центре города реконструируют два сквера, в городском парке культуры отремонтировали пешеходный мост. Фасады домов на двух проспектах уже обновили, на некоторых из них рисуют муралы. Начался долгожданный капитальный ремонт здания Казахского драматического театра имени Х. Букеевой. Театр имени Островского также закрыт на реставрацию. На площади имени Абая обновили брусчатку, посадили деревья.

В целом город хорошо озеленили. Брусчатку укладывают практически по всему городу — ею обустраивают тропинки вдоль дорог и те места, где раньше её не было. В старой части города обновили остановки — теперь они кованые, выполнены в историческом стиле.

Кроме того, на ремонт закрыли русловой мост через реку Урал и участок автодороги международного значения KAZ10 Актобе — Уральск — граница РФ (с 254 по 262 км, Уральск — посёлок Подстепное). Там обещают заменить деформационные швы. Это доставило массу неудобств тем людям, которые проживают на дачах.

— Сделали расписание дачных маршрутов, они объезжают город через Меловые горки. Знаете, это очень неудобно, потому что людей высаживают в селе Подстёпное, а дальше им приходиться добираться самим. Конечно, не продумали, что многие пожилые люди живут на дачах и им просто необходим транспорт. У многих сейчас созревают ягоды, самый разгар сезона, нужно собирать урожай. Вот мы, например, ежедневно доезжаем с города до моста, оставляем машину, идём пешком, а на той стороне нас встречают на автомобиле. Но у многих нет такой возможности, понимаете? Могли пустить автобус для стариков и людей с детьми от моста и до дач. Тем более обещали открыть мост 1 августа, но дату перенесли на 5 августа в связи с дополнительными работами. Но и то не факт, что пятого августа откроют нам дорогу, — говорит дачник Андрей.

Также обновили надпись на табло на выезде из Уральска, а рядом идет реставрация памятника "Европа — Азия". На некоторых улицах меняют бордюры и укладывают новый асфальт.







