Ремонт здания начался в мае 2023 года.

В мае 2023 года в Уральске начался долгожданный капитальный ремонт здания казахского драматического театра имени Х.Букеевой. Это первый театр, который был построен в годы независимости Казахстана. Ремонт должны были завершить до конца 2023 года. Однако работы затянулись. Позже начались судебные тяжбы, и по решению суда капремонт объекта приостановили.

В управлении культуры, развития языков и архивного дела по ЗКО на запрос редакции «МГ» ответили, что это вовсе не капитальный ремонт, а научно-реставрационная работа, так как здание является историческим.

– Научно-реставрационная работа предусматривает проведение работ по отделке фасада здания, внутренние монтажные работы, инженерные работы, восстановление тепловой мощности, изоляция, демонтаж, водоснабжение и канализация, автоматическая система водоснабжения для пожаротушения, пожарная сигнализация, а также оснащение театра сценическим оборудованием, - сообщили в ведомстве.

Отметим, что научно-реставрационная работа здания обошлось бюджету в 2,1 миллиарда тенге. К слову, в 2023 году тендер на сумму в 737 миллионов тенге выиграло ТОО «Оркен сервис». Однако с 8 ноября 2023 года работы по театру были остановлены по решению суда. На тот момент по крыше работы были выполнены на 90,5%, оставшиеся работы по отопительной системе выполнены на 10%. 26 января 2024 года решением суда договор от 24 мая 2023 года между Управлением и ТОО «Өркен-Сервис» и вовсе признали недействительным. Таким образом, в 2023 году работы были приостановлены.

В декабре 2024 года на портале государственных закупок разместили повторное объявление о конкурсе, связанное с научно-реставрационными работами здания. В конкурсе приняли участие три поставщика, из которых только один прошёл отбор, поскольку у двух других отсутствовала лицензия на реставрационные работы.

В июне 2025 года между театром и ТОО «Компания Кумбез» был заключён договор на проведение научно-реставрационных работ. Реставрацию планируют завершить до конца этого года.

К слову, численность труппы казахского драматического театра составляет 53 человек. Сейчас репетиции проводятся в театре завода «Зенит».

Нынешнее здание Областного казахского драматического театра было торжественно открыто в 2002 году. 24 февраля 2017 года решением Западно-Казахстанского областного маслихата театру присвоено имя Народной артистки СССР и Казахстана, лауреата Государственной премии СССР Хадиши Букеевой.