С 25 июля в Казахстане начнут отключать от связи устройства, которые не прошли обязательную верификацию. Новые правила касаются не всех. Многое зависит от даты и условий покупки телефона, сообщает «31 канал».

Решение не блокировать доступ к сети для устройств, активных до 25 июня, было принято на большом совещании с участием госорганов и всех заинтересованных сторон. Это означает, что такие телефоны продолжат работать в мобильных сетях — независимо от того, прошли они верификацию или нет.

– Все, кто в этом участвовал, пришли к выводу, что устройства сотовой связи, которые были даже не зарегистрированы, но использовались до 25 июня 2025 года, автоматически легализованы. Обратите внимание — их отключать не будут, - пояснила председатель правления евразийского союза потребителей Светлана Романовская.

В Минцифры информацию телеканалу подтвердили. Для бизнеса переходный период закончился ещё 25 мая — компании могли заранее зарегистрировать нераспроданные телефоны. А для обычных пользователей важно другое: если телефон впервые включили в сети после 25 июня, он попадает в серый список. Это значит — у владельца был месяц, чтобы пройти регистрацию. Если не успел — доступ к сотовой связи могут отключить.

– Физическим лицам на легализацию нереализованных устройств дали время до 25 июня, чтобы самостоятельно пройти верификацию. Устройство, не прошедшее верификацию при подключении к сети, попадёт в «серый список». Таким устройствам предоставляется 30 дней, чтобы пройти процедуру верификации. Если устройство не проходит процедуру в течение установленного срока, оно попадает в «чёрный список», - сообщили в министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Чтобы не остаться без связи, пользователям советуют заранее проверить IMEI-код своего телефона — это можно быстро и бесплатно сделать на сайтах egov.kz, kz-imei.kz или imei.rfs.gov.kz. А если покупаете новый телефон — обязательно спросите у продавца IMEI-код и убедитесь, что он зарегистрирован. Эксперты говорят: такая проверка — это не только про безопасность, но и способ защититься от «серых» устройств, ввезённых нелегально.