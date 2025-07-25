Больше всего заявлений о желании создать семью поступило в отделы РАГС Алматы.

По информации госкорпорации "Правительство для граждан", в символическую дату, 25.07.25, подали заявление на регистрацию брака 1465 казахстанских пар.

— Больше всего заявлений о желании создать семью поступило в отделы РАГС г. Алматы — 257 заявок. В столице к такому решению пришли 225 пар, а тройку лидеров замыкает Карагандинская область с 144 заявками, - сообщили в госкорпорации.

Между тем, перелистнуть страницу жизни и начать новую главу решили 218 человек, которые приняли решение о финале брачных уз. Таким образом, в отделы РАГС по всей стране поступило 109 заявлений на расторжение брака в этот символический день.